Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένονται στο Πακιστάν την Παρασκευή για συνομιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, την Τετάρτη. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά ότι, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ενώ την ιρανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση.

«Καλώ θερμά και ειλικρινά όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν την εκεχειρία για δύο εβδομάδες, όπως συμφωνήθηκε, ώστε η διπλωματία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Σαρίφ, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση της εκεχειρίας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Δηλώσεις από την αμερικανική πλευρά

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπροσωπικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν «πολύ σύντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post την Τετάρτη.

Σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ενδέχεται να απουσιάσει από τις συνομιλίες λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια.

Το Ιράν απειλεί ότι θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Νωρίτερα σήμερα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που έχει συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη προσδιορίσει πιθανούς στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης.

Όπως επισημάνθηκε, ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του λιβανικού, αποτελεί βασικό στοιχείο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.