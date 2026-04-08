Τα ισραηλινά πλήγματα μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Λίβανο είχαν ως στόχο «εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ», σύμφωνα με δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας. Από την πλευρά τους, οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

«Ο Τσαχάλ διεξήγαγε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον εκατοντάδων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε κέντρα διοίκησης σε όλο τον Λίβανο», ανέφερε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «το πιο σκληρό πλήγμα που υπέστη» το φιλοϊρανικό κίνημα μετά την επιχείρηση των βομβητών.

Ο Κατς αναφέρθηκε επίσης στην παγίδευση, από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, βομβητών και ασυρμάτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις αυτών των συσκευών, που σημειώθηκαν διαδοχικά στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, είχαν προκαλέσει τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.