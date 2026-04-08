Η Έιντζελ Ρις, πρωταγωνίστησε για ακόμη μία φορά, αλλά όχι για τις μπασκετικές της ικανότητες.

Η 23χρόνη αθλήτρια του WNBA, άφησε για λίγο στην άκρη το αγαπημένο της άθλημα και πραγματοποίησε την πρώτη της φωτογράφιση ως μοντέλο της Victoria’s Secret.

Η φωτογράφιση έλαβε χώρα στα Μπαρμπέιντος, με το περιοδικό να την αποκαλεί «χάλκινη θεά», ενώ οι εικόνες της κυκλοφόρησαν παντού. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, η σταρ του WNBA, Έιντζελ Ρις, να «ρίξει» το διαδίκτυο και να προκαλέσει «ίλιγγο» στους θαυμαστές της.