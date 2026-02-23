Βαρύ πένθος στο WNBA, καθώς η Κάρα Μπράξτον έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Η Αμερικανίδα σέντερ είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τους Detroit Shock και είχε αναδειχθεί All Star, αφήνοντας το στίγμα της σε μια δεκαετή πορεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα γυναικείου μπάσκετ. Στην καριέρα της φόρεσε επίσης τη φανέλα των Tulsa Shock, Phoenix Mercury και New York Liberty.

Σε ανακοίνωσή του, ρο WNBA αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα αίτια του θανάτου της.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Θάνος Πλεύρης Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα