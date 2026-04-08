Η Ελένη Φουρέιρα “έσπασε” για ακόμα μία φορά τα σύνορα, καθώς είναι υποψήφια ως καλύτερη performer ανάμεσα σε παγκοσμίου φήμης stars.

Η κορυφαία pop star φιγουράρει στη λίστα με τις υποψηφιότητες των Berlin Music Awards και διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία Best Performer με το πρόσφατο mega hit “Alleluia”.

Τα Berlin Music Awards αποτελούν μία από τις πιο γνωστές διεθνείς διοργανώσεις και απονέμονται σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, παραγωγούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία τους.

Η Ελένη Φουρέιρα συγκαταλέγεται στους υποψηφίους μαζί με πολλά μεγάλα ονόματα από την παγκόσμια μουσική, όπως οι Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Doja Cat και Travis Scott.

Το τραγούδι με το οποίο είναι υποψήφια μεταξύ άλλων, έχει γίνει πλατινένιο μετρώντας πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ επί σειρά εβδομάδων ήταν no1 στο ραδιοφωνικό airplay, καθώς και no1 στα ψηφιακά charts. Ταυτόχρονα, είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια και το music video του μετρά σχεδόν 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.