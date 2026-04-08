Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγοροι των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά θεσμικών παραγόντων σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Ο κ. Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), θα ζητήσει την πειθαρχική του παραπομπή και θα απευθυνθεί σε διεθνή παρατηρητήρια.

Παρουσία των οικογενειών Ρούτσι, Παπαγγελή, Δουρμίκα και Γεωργούση, οι δύο δικηγόροι κατηγόρησαν τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον πρόεδρο της ΕνΔΕ Χριστόφορο Σεβαστίδη και τον πρόεδρο του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρο για «κρατικό έγκλημα» και «κυβερνητική προπαγάνδα» που, όπως είπαν, επιχειρεί να «μπαζώσει την υπόθεση» και να «εξουθενώσει τους συγγενείς».

Επίθεση κατά του προέδρου της ΕνΔΕ

Απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Σεβαστίδη, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τον κατηγόρησε ότι λειτουργεί «ως δραγουμάνος του Υπουργείου» και ότι «δεν διαθέτει ίχνος από ήθος και ύφος δικαστικό». Επισήμανε μάλιστα ότι η ΕνΔΕ και η Ένωση Εισαγγελέων «είναι Σωματεία και όχι θεσμικοί φορείς», προσθέτοντας πως «ο κ. Σεβαστίδης είναι σωματιάρχης που αρέσκεται να είναι πρόεδρος. Πότε αυτός, πότε ο αδελφός του».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος προανήγγειλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή προσωπικότητας σε βάρος του προέδρου της ΕνΔΕ, καθώς και αίτημα πειθαρχικής παραπομπής του «για απρεπή, ανάρμοστη και αναιδή συμπεριφορά δικαστικού εντός και εκτός υπηρεσίας». Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποστείλει τις σχετικές αναφορές στα παρατηρητήρια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

«Πενήντα ένα χρόνια δικηγορίας και όλα όσα αντιπροσωπεύω αυτά τα χρόνια, εγώ δεν πρόκειται να τα χαρίσω σε κανέναν Σεβαστίδη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορές σε «συντονισμένη επίθεση»

Ο κ. Κωνσταντόπουλος έκανε λόγο για «σύμπραξη» του προέδρου της ΕνΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρόεδρο του ΔΣΑ, σημειώνοντας: «Από κοινού Φλωρίδης και Σεβαστίδης επιδίδονται σε ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της Ζωής, εμού και άλλων».

Κατηγόρησε επίσης «χυδαιολόγους» που, όπως είπε, «εξυπηρετούν ίδια και αλλότρια συμφέροντα» και επιχειρούν «να επιβληθεί κατασταλτικός περιορισμός των δικηγορικών δικαιωμάτων».

Για τη δίκη των Τεμπών

Αναφερόμενος στη δίκη για το «κρατικό έγκλημα των Τεμπών», ο κ. Κωνσταντόπουλος υποστήριξε ότι «παραβιάζεται συστηματικά και ηθελημένα η αρχή της δημοσιότητας». Αντέδρασε έντονα και σε σχόλια σύμφωνα με τα οποία «συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη», λέγοντας: «Μόνο ένα νερουλιασμένο, βρώμικο μυαλό θα το έλεγε αυτό».

Για την πρόθεση του Δημοσίου να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, διερωτήθηκε: «Γιατί δεν παραστάθηκε το Δημόσιο σε όλη την πορεία της υπόθεσης; Τώρα αποφάσισε ότι είναι καιρός να περάσει από τη Λάρισα; Στις άλλες δίκες για τα Τέμπη παρίσταται;».

Η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΔΣΑ για τη διαδικασία παραχώρησης της αίθουσας, λέγοντας ότι «για πρώτη φορά κινητοποιήθηκαν γρανάζια εντός του ΔΣΑ». Υπενθύμισε ότι στην ίδια αίθουσα είχε δοθεί βήμα σε «υπουργό που είχε πει “όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα”», ενώ η ίδια και ο κ. Κωνσταντόπουλος συνάντησαν εμπόδια.

Η συνήγορος αναφέρθηκε και στα γεγονότα αμέσως μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων, καταγγέλλοντας ότι «αντί να διαφυλαχθεί ο χώρος, παραβιάστηκαν οι αρχές της ιατροδικαστικής και εγκληματολογικής επιστήμης, διαπράττοντας αυτόφωρο κακούργημα χωρίς εισαγγελική παρέμβαση». Όπως είπε, το «μπάζωμα» καθόρισε την πορεία της υπόθεσης και οι συγγενείς των θυμάτων είναι «εκτεθειμένοι στις μεθοδεύσεις».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για 21 παραβάσεις των αρχών του κράτους Δικαίου στη δίκη, όπως την απαγόρευση εισόδου σε μη διαδίκους και την αστυνομική βία εις βάρος του Πάνου Ρούτσι. Τόνισε ότι «μεθοδεύεται η πιο συντριπτική, μαζική, χυδαία παραβίαση αρχών, σε βάρος θυμάτων και πολιτών, υπέρ του κράτους και των επίορκων εκπροσώπων του».

«Μπαζώνεται η υπόθεση, μπαζώνεται ο χώρος, μπαζώνεται η δικογραφία, μπαζώνεται η ενημέρωση. Θέλουν να σκοτώσουν τη μνήμη τους και τη δικαιοσύνη. Βασικός ένοχος του εγκλήματος Τεμπών είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι υπουργοί του, Καραμανλής και Τριαντόπουλος», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.