Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη μελέτη των νέων ποινικών δικογραφιών που αφορούν υπουργούς και 11 βουλευτές της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «εγκληματική οργάνωση» με κομματική διασύνδεση και ιεραρχία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, για συγχρονισμένη εγκληματική λειτουργία με κομματική διακλάδωση και δικτύωση, με ρόλους, με ιεραρχία και βεβαίως όλα αυτά διαπράττονταν και διαπράττονται ακόμη υπό την καθοδήγηση, εποπτεία και σαφή έγκριση του κυρίου Μητσοτάκη».

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «άκρως υποκριτικό» να εμφανίζεται ο πρωθυπουργός ως ανήξερος, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να έχει την ευθύνη για διορισμούς σε θέσεις όπως του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργών και υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως τόνισε, «παριστάνει τον ανήξερο και σήμερα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, μας λέει πάλι ότι θα παλέψει απέναντι στις διαχρονικές παθογένειες και το “βαθύ κράτος”».

Επίθεση για το “βαθύ κράτος” και τη δίκη των Τεμπών

Απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε: «Κύριε Μητσοτάκη, το “βαθύ κράτος” και το “παρακράτος” που το συνοδεύει το έχετε χτίσει εσείς. Εσείς είστε το “βαθύ κράτος” και το “βαθύ παρακράτος”». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για παρακολουθήσεις πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών, καθώς και για εργαλειοποίηση της αστυνομίας.

Αναφερόμενη στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, έκανε λόγο για «πλήρη κατάλυση του κράτους δικαίου» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποκλεισμό συγγενών θυμάτων και περιορισμό των συνηγόρων υπεράσπισης. «Είναι πραγματικά ντροπή που σε καιρό λεγόμενης Δημοκρατίας αναγκαζόμαστε να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις εκτροπές», σημείωσε.

Αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ΑΑΔΕ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε και την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική ρητορική περί «γύψων» και «ασθενειών» παραπέμπει σε άλλες εποχές. Τόνισε ακόμη ότι, σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές, καταγγέλθηκαν ενεργές απάτες την περίοδο που ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπαγόταν στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συνομιλίες όπου γίνεται λόγος για εμπλοκή προσώπων που φέρονται να είχαν γνώση των δικογραφιών εδώ και δύο χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε «υπόθαλψη των υπαιτίων και συγκάλυψη των εγκλημάτων τους».

«Εγκληματική οργάνωση» και ευθύνες για τα Τέμπη

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για την υπόθαλψη του κ. Καραμανλή, αναφέροντας: «Είναι προφανές ότι μιλάμε όχι για κυβέρνηση, αλλά για εγκληματική οργάνωση».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε όσους, όπως είπε, δεν εμπλέκονται, να διαχωρίσουν άμεσα τη θέση τους, επισημαίνοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να διεκδικεί «δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία για όλους τους υπαίτιους», ανεξαρτήτως του νόμου περί ευθύνης υπουργών ή άλλων νομικών μεθοδεύσεων.