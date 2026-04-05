Ο Σπήλιος Λιβανός, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ανακοίνωσή του τονίζει ότι σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας υπηρέτησε με συνέπεια τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, χωρίς εκπτώσεις και αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος.

Όπως αναφέρει, κινήθηκε και εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σημειώνει ότι εργάστηκε με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, εφαρμόζοντας διαδικασίες και ελέγχους που συνέβαλαν στην καταπολέμηση της ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές οδήγησαν το 2021 σε εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ κοινοτικών πόρων, με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης προς τους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων αγροτών.

Ο κ. Λιβανός υπογραμμίζει ότι ουδέποτε συμμετείχε ούτε θα μπορούσε να διανοηθεί συμμετοχή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δηλώνει απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στη νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Καταλήγει επισημαίνοντας ότι η απόδειξη της εντιμότητας και της ακεραιότητάς του είναι αδιαπραγμάτευτη και, όπως αναφέρει, αποτελεί ζήτημα χρόνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις.

Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου.

Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην νηφαλιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου.