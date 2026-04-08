Τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Μενίδι, όταν νταλίκα παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν πεζή, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το δυστύχημα έγινε στην οδό Αγίας Τριάδος 75, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.