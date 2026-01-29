Πυροβολισμοί σε λεωφορείο ΟΑΣΑ σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου στο Μενίδι, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και υλικές ζημιές στο όχημα της γραμμής Α10.

Την καταγγελία αυτή έκανε ο οδηγός του οχήματος ο οποίος ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 22:00 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στη 16η στάση. Ο οδηγός του λεωφορείου άκουσε έναν ύποπτο ήχο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι είχαν δημιουργηθεί τρεις οπές στο αριστερό τζάμι του οχήματος, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και τα τζάμια του λεωφορείου υπέστησαν σοβαρές ζημιές.