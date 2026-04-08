Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτή την ώρα πραγματοποιείτα κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Άκης Σκέρτσος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το επιχειρηματικό μοντέλο που επικρατεί σήμερα δεν έχει όρια και κανόνες και ότι προκύπτει λοιπόν η ανάγκη να παρέμβουμε.

Επίσης, αναφέρθηκε σε μέτρα που ήδη έχουν παρθεί για την προστασία των ανήλικων στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα parco.gov.gr, το kidswallet και την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία.

Ακόμα είπε ότι ο 15χρονος γιος του τάσσεται υπέρ των μέτρων καθώς όπως του είπε «όταν ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα».

Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου αλλά ότι παίρνουμε κάποια μέτρα για τον κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί στιςε μέρες μας.