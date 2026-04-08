Στη διάθεση των πολιτών και των συγκοινωνιακών φορέων παραδίδεται πλέον η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ, κάνοντας γνωστό ότι ο δρόμος είναι έτοιμος προς χρήση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πλήρως, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί οι νέες στάσεις και τα στέγαστρα για το επιβατικό κοινό.

«Παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η Λεωφόρος αναμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο, προσβάσιμο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας όλο το 24ωρο» αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το υπουργείο Υποδομών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Τη δημοπράτηση και την επίβλεψη είχε η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», ενώ όπως τονίζεται στην ανακοίνωση σημαντική ήταν η συμβολή των υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού, καθώς και των φορέων ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ για την οριστική ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας μετά από 6 χρόνια

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως οι εργασίες στον πολύπαθο δρόμο «επιτέλους ολοκληρώθηκαν και σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».

Μάλιστα, ο κ Δούκας έσπευσε να αναφέρει ως υποσημείωση πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που «το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».