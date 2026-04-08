Το νέο Volkswagen ID. Cross αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φάση τελικών δοκιμών μέχρι να βγει στην παραγωγή. Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιούνται στους δρόμους του Άμστερνταμ, με τη φίρμα να αναφέρει ότι θα είναι ένα από τα σημαντικότερα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας τα επόμενα χρόνια. Στόχος της VW να κοστίζει κάτω από τις 30.000 ευρώ – στην περιοχή των 28.000 ευρώ και να ενταχθεί στην οικογένεια των SUV. Το πρώτο του λανσάρισμα αναμένεται το φθινόπωρο του 2026, με κόμπακτ διαστάσεις. Ηδη η εταιρεία δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες από το καμουφλαρισμένο μοντέλο, που κόβει βόλτες ως αυτοκίνητο δοκιμών.

Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουν φανεί οι πρώτες βασικές αναλογίες του μοντέλου, με σπορ γραμμές και ακολουθώντας τη φιλοσοφία των ID μοντέλων. Η εξωτερική σχεδίαση πατάει στη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive της.

Θα είναι ένα πενταθέσιο μοντέλο με χώρους και άφθονη τεχνολογία. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι μεγάλες ψηφιακές οθόνες και τα εύχρηστα χειριστήρια δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Αρκετή δουλειά έχει πέσει στις κινητήριες εκδόσεις ώστε να καλύψει όλα τα γούστα των πελατών. Το ID. Cross θα διατίθεται με τρεις επιλογές ισχύος – 85 kW, 99 kW και 155 kW – σε συνδυασμό με δύο μεγέθη μπαταρίας 37 kWh και 52 kWh (καθαρή χωρητικότητα). Τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας. Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW, ενώ με τη μεγαλύτερη μπαταρία η ισχύς φόρτισης μπορεί να φτάσει έως 105 kW, ενισχύοντας την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις αυτονομίες του μοντέλου αλλά σίγουρα θα ξεπεράσουν τα 500 χλμ ανάλογα την έκδοση.

Στο δια ταύτα το νέο Volkswagen ID. Cross, που θα δούμε μετά το φθινόπωρο, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών compact SUV.