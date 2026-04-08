Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή που οδηγεί και σε «βουτιά» και τις τιμές του πετρελαίου.

‘Αλμα σημειώνουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της επίτευξης εκεχειρίας δύο εβδομάδων, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.253,54 μονάδες σημειώνοντας υψηλά κέρδη 5,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.276,16 μονάδες (+6,03%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 210,94 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,95%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+9,97%), της Eurobank (+9,08%), της Alpha Bank (+9,02%), της Optima Bank (+8,33%), της Πειραιώς (+7,99%) και της Εθνικής (+7,39%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,59%) και των ΕΛΠΕ (-1,01%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 10,560.106 και 7.825.565 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 39,374 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 33,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 109 μετοχές, 11 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mermeren (+10,06%) και Elvalhalcor (+9,97%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-14,06%) και Τζιρακιάν (-4,48%).