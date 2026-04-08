Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,80% και διαμορφώνεται στα 1,1699 δολάρια. Το δολάριο διολισθαίνει καθώς η κατάπαυση του πυρός επηρεάζει το αμερικανικό νόμισμα, το οποίο αποτελούσε ισχυρό επενδυτικό καταφύγιο στη διάρκεια του πολέμου.

Το ευρώ βρίσκεται στα 184,9680 γεν, στο 0,8711 με τη στερλίνα και στο 0,9209 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,86% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,1510 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,97% και διαμορφώνεται στα 1,3426 δολάρια.