Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα υπογράψει, σήμερα, Μεγάλη Τέταρτη 8 Απριλίου, στις 19:30 το απόγευμα, προγραμματική σύμβαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την τεχνική βοήθεια και υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί κατά τη σημερινή συνάντηση του κ. Δένδια με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ιωάννη Τσακίρη, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

