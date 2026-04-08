Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων του Μαΐου ξεκινά φέτος με μια σημαντική ανατροπή στον καθιερωμένο προγραμματισμό του ΕΦΚΑ. Η σύμπτωση της Πρωτομαγιάς με την ημέρα Παρασκευή «αναγκάζει» το Υπουργείο Εργασίας και τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης να επισπεύσουν τις διαδικασίες, προκειμένου οι συνταξιούχοι να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από το εορταστικό τριήμερο.

Προσοχή όμως, καθώς ο διαχωρισμός μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών παραμένει σε ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι τα ΑΤΜ θα πάρουν «φωτιά» σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. Για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως, δείτε αναλυτικά το επίσημο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026:

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το «μυστικό» της προηγούμενης ημέρας

Μην ξεχνάτε τον χρυσό κανόνα που ισχύει στις τράπεζες! Τα χρήματα εμφανίζονται διαθέσιμα για ανάληψη από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αυτό σημαίνει πως οι Μη Μισθωτοί θα δουν τα ποσά από το απόγευμα της Πέμπτης 23/4, ενώ οι Μισθωτοί από το απόγευμα της Παρασκευής 24/4.