Τους 1.000 πλησιάζουν οι νεκροί, που χάθηκαν το 2026 στα νερά της Μεσογείου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι για περισσότερους από 180 νεκρούς ή αγνοούμενους μόνο από τα πρόσφατα ναυάγια στη Μεσόγειο.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΔΟΜ, μόνο στην Κεντρική Μεσόγειο, περίπου 765 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τη φετινή χρονιά (2026), πάνω από 460 περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του περσινού έτους, αύξηση που ξεπερνά το 150%. Σε όλη την έκταση της Μεσογείου, δε, τουλάχιστον 990 θάνατοι έχουν καταγραφεί κατά το 2026, καθιστώντας το πρώτο τρίμηνο του έτους το πλέον θανατηφόρο μετά το 2014.

«Αυτές οι τραγωδίες δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να ρισκάρουν τη ζωή τους σε επικίνδυνες διαδρομές», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Amy Pope. «Το να σώζεις ζωές πρέπει να είναι προτεραιότητα. Αλλά επίσης χρειαζόμαστε πιο ισχυρές και ενωμένες δυνάμεις για να σταματήσουμε τους διακινητές και τους δουλεμπόρους από το να εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους, και να επεκτείνουμε τις ασφαλείς κα νόμιμες διαδρομές, ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να κάνει αυτά τα θανατηφόρα ταξίδια».

Στις 5 Απριλίου περισσότεροι από 80 μετανάστες χάθηκαν όταν ένα σκάφος ναυάγησε στην Κεντρική Μεσόγειο μετά την αναχώρηση του από την Τατζούρα της Λιβύης με περίπου 120 ανθρώπους να επιβαίνουν σε αυτό. Το σκάφος πήρε νερά πριν ανατραπεί κάτω από πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Συνολικά 32 άνθρωποι διασώθηκαν από ένα εμπορικό πλοίο και ένα ρυμουλκό και αργότερα μεταφέρθηκαν στη Λαμπεντούζα από το Ιταλικό Λιμενικό. Δύο πτώματα έχουν ανασυρθεί, ενώ οι ομάδες του ΔΟΜ παρέχουν υποστήριξη στους επιζώντες επί εδάφους.

Νωρίτερα, την 1η Απριλίου, 19 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί καθώς επέβαιναν σε σκάφος στις νότιες ακτές της Ιταλίας, κοντά στη Λαμπεντούζα. Οι επιζώντες αναφέρουν ότι αναχώρησαν από την πόλη Ζουάρα της Λιβύης, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 28 και 29 Μαρτίου. Στο σύνολο 58 άνθρωποι διασώθηκαν, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, με πολλούς να αναφέρονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά από 3 μέρες στη θάλασσα το σκάφος βρέθηκε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, έλλειψης καυσίμων και φαγητού, καθώς οι καιρικές συνθήκες χειροτέρευαν. Οι αρχικές μαρτυρίες αφήνουν να εννοηθεί ότι πολλά από τα θύματα πέθαναν πριν την επιχείρηση διάσωσης, πιθανά από υποθερμία, αν και οι συνθήκες παραμένουν υπό έρευνα. Οι επιζώντες υποστηρίζονται στο Κέντρο Υποδοχής της Λαμπεντούζα.

Την ίδια μέρα, τουλάχιστον 19 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο πέλαγος κοντά στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, μετά από ναυάγιο πλαστικού σκάφους στη διαδρομή προς την Ελλάδα, ενώ πολύ άλλοι διασώθηκαν.

Άλλα πρόσφατα περιστατικά, υπογραμμίζουν τους κινδύνους στις διαδρομές της Μεσογείου. Στις 28 Μαρτίου τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έξω από την Κρήτη, αφού αναχώρησαν από την Ανατολική Λιβύη, ενώ στις 30 Μαρτίου σε ναυάγιο κοντά στην πόλη Σφαξ της Τυνησίας, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 αγνοούνται.

Παρά την ευδιάκριτη μείωση στις αφίξεις, τα θανατηφόρα περιστατικά αυξάνονται. Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί έως τώρα για το 2026 περίπου 6.200 αφίξεις, χαμηλότερα από τις 9.400 που είχαν καταγραφεί για την ίδια περίοδο το 2025.

Ο ΔΟΜ επισημαίνει ότι η ικανότητα έρευνας και διάσωσης παραμένει ανεπαρκής, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερο συντονισμό για τη διάσωση ζωών στην θάλασσα και καλώντας για την επέκταση των νόμιμων οδών μετανάστευσης, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις επικίνδυνες διόδους.