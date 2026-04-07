Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη Α. Μπάλτα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο Απόφασης του Μπαχρέιν, «επαναλαμβάνοντας την ισχυρή αλληλεγγύη της προς τις χώρες του Κόλπου» και «επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαφύλαξης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ».

Η κ. Μπάλτα ευχαρίστησε το Μπαχρέιν για τις «ακούραστες προσπάθειες» κατά τη σύνταξη του κειμένου, εκφράζοντας παράλληλα λύπη επειδή «η υιοθέτησή του δεν κατέστη δυνατή σήμερα».

Όπως υπογράμμισε, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό». Τόνισε ότι κάθε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας τους έχει «άμεσες και εκτεταμένες συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», επισημαίνοντας πως «η ελευθερία ναυσιπλοΐας συνιστά δημόσιο αγαθό».

Καταδίκη επιθέσεων και στήριξη στο διεθνές δίκαιο

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει «επανειλημμένα καταδικάσει τις παράνομες και απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν κατά των χωρών της περιοχής του Κόλπου και αλλού». Επισήμανε ότι «οποιεσδήποτε ενέργειες του Ιράν που θέτουν σε κίνδυνο την ανεμπόδιστη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει «σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η ελληνική ψήφος και ο στόχος της σταθερότητας

Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι η ελληνική ψήφος υπέρ του σχεδίου Απόφασης είχε στόχο «να ενθαρρύνει τον συντονισμό αμυντικού χαρακτήρα προσπαθειών για τη διασφάλιση ασφαλούς και ανεμπόδιστης θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ» και «να συμβάλει στη σταθερότητα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών».

Τόνισε ακόμη ότι «όλα τα πλοία πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», προσθέτοντας ότι η UNCLOS «δικαίως αναγνωρίζεται ως το σύνταγμα των θαλασσών και κωδικοποιεί εθιμικό διεθνές δίκαιο δεσμευτικό για όλα τα κράτη».

Έκκληση για αποκλιμάκωση και διάλογο

Κλείνοντας, η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι «η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών παραμένει ύψιστης σημασίας», τόσο για τη γενικότερη σύγκρουση όσο και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποτρέψουν «περαιτέρω βία» και να εργαστούν επειγόντως για την επαναλειτουργία «αξιόπιστων διαύλων διαλόγου».

Ο στόχος, όπως ανέφερε, πρέπει να παραμείνει «η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με προοπτική ειρηνικής διευθέτησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».