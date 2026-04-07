Ένας αυξανόμενος αριθμός Δημοκρατικών βουλευτών ζητεί την απομάκρυνση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα, μετά τις απειλές του προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τους New York Times, oρισμένοι ζητούν την έναρξη διαδικασίας καθαίρεσης, ενώ άλλοι επικαλούνται την 25η Τροπολογία, η οποία προβλέπει την αποστέρηση εξουσιών από έναν πρόεδρο που θεωρείται «ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντα του αξιώματός του».

Στις φωνές αυτές προστέθηκε και η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής, η οποία έχει μετακινηθεί από τη θέση της ένθερμης συμμάχου του Τραμπ σε μία από τις πιο έντονες επικρίτριές του.

Οι Δημοκρατικοί είχαν αποφύγει ανάλογες εκκλήσεις στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ωστόσο, οι εξελίξεις στον συνεχιζόμενο πόλεμο φαίνεται να αποτελούν σημείο καμπής, ωθώντας τους νομοθέτες να επανεξετάσουν τη στάση τους.