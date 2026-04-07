Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε με έντονο τρόπο τη «δειλή» επίθεση που σημειώθηκε έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για μια αποτρόπαιη τρομοκρατική ενέργεια.

«Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ένας σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, και 2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την επέμβαση. Τόσο η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης όσο και οι μονάδες ασφαλείας και πληροφοριών μας ξεκίνησαν γρήγορα τις απαραίτητες έρευνες για την επίθεση», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν εξέφρασε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αστυνομικούς και υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να διαταραχθεί η εσωτερική της ασφάλεια.

«Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στην Τουρκία από τέτοιες άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις όπως η σημερινή», σημείωσε χαρακτηριστικά.