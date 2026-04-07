Η ΑΕΚ υπέστη βαριά ήττα με 88-66 από τη Μπανταλόνα στο Palau Municipal d’Esports, με την πρόκριση στο Final 4 να κρίνεται πλέον στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι στη Sunel Arena.

Η ΑΕΚ είχε… match ball στη Μπανταλόνα, αλλά δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη. Οι παίκτες του Ντάνι Μίρετ πήραν από νωρίς τον έλεγχο με επιθετικό και γρήγορο παιχνίδι, ενώ η «Ένωση» άργησε να μπει στο ρυθμό του αγώνα και το πλήρωσε.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Μπανταλόνα προηγήθηκε με 27-13, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ στα πρώτα λεπτά (4-6, 10-6, 14-8, 21-13), αλλά σταδιακά οι Ισπανοί άνοιξαν τη διαφορά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά εκτοξεύθηκε στο 53-31, χάρη σε τρίποντα των Άλεν και Ντρελ, ενώ στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει με Νάναλι και Μπάρτλεϊ, φτάνοντας προσωρινά στο 66-44 και στο 72-55. Το τελευταίο δεκάλεπτο έκλεισε με 88-66, με τον Χάνγκα να «κλειδώνει» τη νίκη (81-59, 35’).

Ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο ηγέτης της Μπανταλόνα με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Τζαμπάρι Πάρκερ να προσθέτει 12 πόντους και 4 ριμπάουντ και τον Άνταμ Χάνγκα 11 πόντους και 5 ασίστ. Για την ΑΕΚ, οι 13 πόντοι και 5 ριμπάουντ του Φρανκ Μπάρτλεϊ και οι 12 πόντοι του Τζέιμς Νάναλι δεν αρκούσαν για να αλλάξουν τον ρου του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66