Η ΑΕΚ φιλοξενείται (7/4, 20:30, CosmoteSport4) στο «Palau Municipal d’Esports de Badalona» από τη Μπανταλόνα για το game 2 της προημιτελικής φάσης του Basketball Champions League.

Η «Ένωση» προηγείται στη σειρά με 1-0, καθώς είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι με 87-84 στη «Sunel Arena». Με μία ακόμη ενδεχόμενη επικράτηση, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα τελειώσει τη σειρά και θα προκριθεί στο Final Four. Διαφορετικά οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους και σε τρίτο παιχνίδι.

Στη διάθεση του 73χρόνου τεχνικού τίθεται και ο Ραικουάν Γκρέι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, που τον είχε αφήσει εκτός στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη.