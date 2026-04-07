Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Μ. Τρίτης στη λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο.

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της οδού Αχαΐας, στους Αμπελόκηπους, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είναι αλλοδαπή και δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Καθυστερήσεις στην κίνηση

Εξαιτίας του τροχαίου, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας. Τα οχήματα σχηματίζουν μεγάλες ουρές, που ξεκινούν από το ύψος του Ψυχικού και φτάνουν έως τους Αμπελόκηπους.