Η εκπαίδευση ονομάζεται SERE, που σημαίνει «επιβίωση, αποφυγή, αντίσταση και διαφυγή» (Survival, Evasion, Resistance, Escape). Η βασική ιδέα, σύμφωνα με ένα βίντεο στρατολόγησης της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι: «Η αποστολή του επιζώντα είναι να επιστρέψει, με τιμή».

«Για τους πιλότους, ο στρατός θεωρεί το SERE σημαντικό επειδή μπορεί να βρεθούν μόνοι τους, πίσω από εχθρικές γραμμές ή σε εχθρικό έδαφος χωρίς προειδοποίηση», λέει ο David A. Deptula, απόστρατος αντιπτέραρχος της Αεροπορίας, που είναι σήμερα κοσμήτορας στο think tank Mitchell Institute for Aerospace Studies στην Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. «Η εκπαίδευση αποσκοπεί στο να τους προετοιμάσει να παραμείνουν ζωντανοί, να αποφύγουν τη σύλληψη όταν είναι δυνατόν, να αντισταθούν αν συλληφθούν και να αυξήσουν τις πιθανότητες διάσωσής τους», ανέφερε σε ηλεκτρονική επικοινωνία.

Το μέλος του πληρώματος της Αεροπορίας που διασώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν σοβαρά τραυματισμένο, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πιλότος επέζησε και απέφυγε τη σύλληψη για 36 ώρες σε μια απομονωμένη, ορεινή περιοχή του Ιράν, ενώ τοπικές δυνάμεις τον αναζητούσαν.

Αν είχε συλληφθεί, το Ιράν θα αποκτούσε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ και ένα πολύτιμο προπαγανδιστικό τρόπαιο πολέμου.

Ακολουθούν οι τέσσερις πυλώνες του SERE:

Επιβίωση (Survive)

Ένας πιλότος του οποίου το αεροσκάφος καταρρίπτεται συνήθως επιστρέφει στη γη με αλεξίπτωτο μετά την εκτίναξη—μια διαδικασία γεμάτη ταχύτητα, αποπροσανατολισμό και κινδύνους, τόσο σωματικούς όσο και ψυχικούς, πέρα από τον ίδιο τον πόλεμο.

Στο πλαίσιο του SERE, η πρώτη προτεραιότητα είναι η επιβίωση, που περιλαμβάνει την ιεράρχηση αναγκών ώστε να μειωθεί το στρες και η κατανάλωση ενέργειας.

Ο στρατός διδάσκει ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω ενός μνημονικού, όπου κάθε γράμμα της λέξης «survival» αντιστοιχεί σε ενέργειες που σώζουν τη ζωή. Το «S» σημαίνει αξιολόγηση της κατάστασης (περιποίηση τραυμάτων και απόφαση για απόκρυψη), το «V» σημαίνει εκτίμηση της ζωής ακόμα και με δυσκολίες, και το «L» σημαίνει εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων.

Η εκπαίδευση SERE εκθέτει τους πιλότους σε εχθρικά περιβάλλοντα, από ερήμους έως την Αρκτική. Περιλαμβάνει πτώσεις στο νερό, προσγειώσεις με αλεξίπτωτο, συλλογή πόσιμου νερού, άναμμα φωτιάς, κατασκευή καταφυγίων και προετοιμασία τροφής όπως κάκτοι και έντομα.

Αποφυγή (Evade)

«Η επιβίωση πάει χέρι-χέρι με την αποφυγή σύλληψης», λέει ο Jason Smith, απόστρατος λοχίας ειδικών επιχειρήσεων. «Ο στόχος είναι να μην συλληφθείς».

Κάθε αποστολή περιλαμβάνει σχέδια διάσωσης που έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, ώστε ο πιλότος να αποφεύγει τον εχθρό ενώ ταυτόχρονα κατευθύνεται προς διάσωση. Ιδανικά, «τοποθετεί τον εαυτό του στην καλύτερη δυνατή θέση για να διασωθεί».

Ένα διάσημο παράδειγμα είναι ο πιλότος Scott F. O’Grady το 1995, όταν καταρρίφθηκε στη Βοσνία και επέζησε για έξι ημέρες σε εχθρικό έδαφος, τρώγοντας μυρμήγκια και κινούμενος τη νύχτα.

Αντίσταση (Resist)

Αν ο πιλότος εντοπιστεί, η εκπαίδευση SERE προβλέπει αντίσταση. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό δεν είναι δημόσιο. Υπονοείται ότι περιλαμβάνει πολεμικές τεχνικές, χρήση όπλων και συμμόρφωση με τη Σύμβαση της Γενεύης.

Ο Smith αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες λόγω ευαισθησίας, αλλά τόνισε ότι ο πιλότος στο Ιράν ήταν εκπαιδευμένος.

Η βασική ιδέα του SERE προήλθε από τις δυσκολίες των Αμερικανών αιχμαλώτων στον Πόλεμο της Κορέας. Ο πρόεδρος Dwight D. Eisenhower καθόρισε έναν κώδικα συμπεριφοράς, που προβλέπει ότι οι αιχμάλωτοι παρέχουν μόνο όνομα, βαθμό, ημερομηνία γέννησης και αριθμό μητρώου.

Διαφυγή (Escape)

Ο στόχος είναι «να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια», όπως λέει ένας εκπαιδευτής SERE.

Ο O’Grady κατάφερε να σηματοδοτήσει τη θέση του με καπνογόνο όταν εμφανίστηκε αμερικανικό ελικόπτερο και διασώθηκε υπό πυρά.

Τα μέλη πληρωμάτων εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν φωτοβολίδες, ραδιόφωνα και άλλο εξοπλισμό για να αποφύγουν τον εχθρό και να επιστρέψουν με ασφάλεια.