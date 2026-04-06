Η Λίζα Κούντροου, που είναι παγκοσμίως γνωστή ως η Φοίβη από τη θρυλική σειρά «Τα Φιλαράκια», αποκάλυψε ότι ένιωθε παραμελημένη στο απόγειο της επιτυχίας της, δηλώνοντας πως «κανείς δεν νοιαζόταν για εκείνη».

Παρά την τεράστια απήχηση του sitcom, η ηθοποιός ανέφερε ότι θεωρούνταν «δεύτερη» σε σχέση με τους συμπρωταγωνιστές της, όπως η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ ΛεΜπλαν, ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι και ο Ντέιβιντ Σουίμερ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι στο πρακτορείο της την αποκαλούσαν «το έκτο Φιλαράκι». Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ηθοποιούς που εξασφάλισαν σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους, πίστευε πως τέτοιες ευκαιρίες δεν προορίζονταν για εκείνη.

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα. Σε κάποια τμήματα του πρακτορείου μου με αποκαλούσαν απλώς “το έκτο Φιλαράκι”», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα The Independent.

Η καθυστερημένη αναγνώριση

Αν και ήταν η πρώτη από το καστ που κέρδισε Emmy το 1998 για τον ρόλο της, η Κούντροου υπογράμμισε ότι η καριέρα της άρχισε να απογειώνεται μόλις το 1999, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Analyze This» δίπλα στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπίλι Κρίσταλ.

Όπως εξήγησε: «Δεν υπήρχε κάποιο όραμα για μένα, ούτε προσδοκίες για το τι καριέρα θα μπορούσα να έχω. Ήταν απλώς σαν να λένε: “Πω πω, τι τυχερή που μπήκε σε αυτή τη σειρά”».

Η σχέση της με τη Φοίβη και η επιρροή του ρόλου

Η Κούντροου, που πρωταγωνιστεί στην τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς «The Comeback» του HBO, μίλησε και για τον ρόλο της Φοίβης, επισημαίνοντας ότι αρχικά ο χαρακτήρας ήταν «πολύ μακριά» από την προσωπικότητά της.

«Στην αρχή χρειαζόταν πολλή δουλειά για να καταλάβω γιατί έλεγε και έκανε αυτά που έκανε. Αλλά ήταν διασκεδαστικό», ανέφερε στο Interview Magazine.

Μετά από δέκα χρόνια στη σειρά, παραδέχεται πως «λίγο από τη Φοίβη πέρασε σε μένα», προσθέτοντας ότι έγινε πιο χαλαρή και άρχισε να ασχολείται με την πνευματικότητα για να την κατανοήσει καλύτερα.

Το τραγούδι που την εκνευρίζει και η συγκίνηση της επιστροφής

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχει ένα πράγμα που συνεχίζουν να της ζητούν οι θαυμαστές και τη «εκνευρίζει»: να τραγουδήσει το γνωστό τραγούδι της Φοίβης, «Smelly Cat».

Όπως είπε στην εκπομπή «This Morning»: «Μου το ζητούν καμιά φορά, όχι εδώ, αλλά στην καθημερινή ζωή, σε ένα εστιατόριο, απαιτώντας να το τραγουδήσω, και αυτό με ενοχλεί λίγο».

Παράλληλα, μίλησε για τη συγκινητική της επιστροφή στο στούντιο όπου γυρίστηκαν «Τα Φιλαράκια», καθώς εκεί γυρίζεται και το «The Comeback».

«Ήταν απρόσμενα συγκινητικό», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πέρασε εκεί σχεδόν εννέα χρόνια, ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε και το reunion της σειράς.

Η ίδια σημείωσε ότι ο γιος της, Τζούλιαν, ο οποίος εμφανίζεται πλέον στη σειρά, μεγάλωσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάτι που έκανε την εμπειρία ακόμα πιο έντονη συναισθηματικά.

«Με δυσκολία ολοκλήρωσα τη σκηνή. Χρειάστηκε να βγω έξω και να κάνω μια βόλτα», κατέληξε.