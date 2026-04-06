Το 54% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο — έναντι 28% στην ΕΕ., ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Γιάννης Βουτσινάς, μιλώντας στο STAR FORUM 2026 ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ριζικής ανακατανομής της σχέσης κράτους-επιχείρησης.

Ακόμα, ο κ. Βουτσινάς έκανε παρέμβαση στο πάνελ με θέμα: «Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στη δημόσια χρήση μουσικής — Θεσμικό πλαίσιο, προκλήσεις και επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα», υπό τη διοργάνωση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Στον διάλογο τέθηκε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο ρόλος των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και οι προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη αγαστής συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού με ενιαίο και ξεκάθαρο πλαίσιο. «Η ΚΕΕΕ θεωρεί νόμιμα και ηθικά τα συγγενικά πνευματικά δικαιώματα, μία δικαιολογημένη αξίωση. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ο τρόπος είσπραξης, ο οποίος πρέπει να διαπνέεται από διαφάνεια, απλούστευση, αναλογικότητα, σαφές νομικό πλαίσιο». Η αναμόρφωση του πλαισίου αδιεοδότησης και η δημιουργία ενιαίου μητρώου αδειών αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τον κ. Βουτσινά.

Συγκεκριμένα, πρότεινε:

-One-stop shop — μία υπηρεσία, μία επαφή, για όλες τις διαδικασίες έναρξης και λειτουργίας επιχείρησης.

-Χρονικά δεσμευτικά όρια — αν η πολιτεία δεν απαντά εντός τακτής προθεσμίας, η άδεια θεωρείται εγκεκριμένη. -Διαλειτουργικότητα — να μη ζητά ο ένας φορέας στοιχεία που κατέχει άλλος φορέας.