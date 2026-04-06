Άνοιξε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass 2026, για την επιδότηση στα καύσιμα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 του μήνα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Πώς να κάνετε αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και της εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Ο δικαιούχος επικαιροποιεί τα στοιχεία του και δηλώνει τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού.

Το σύστημα αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως το εισόδημα του δικαιούχου, την ασφάλιση του οχήματος και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Εφόσον δεν επιθυμεί τραπεζική κατάθεση, μπορεί να επιλέξει την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία θα πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Η διαδικασία μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί στα ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω εξουσιοδότησης.

Χρόνος καταβολής και χρήση της κάρτας

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Το ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αγορά καυσίμων, αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί και σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα του 2024 να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ για άγαμους και τα 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Ποσά ενίσχυσης ανά κατηγορία

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή τρόπου πληρωμής – είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας για ιδιοκτήτες οχημάτων με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής, στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων και Θάσου, καθώς και στα νησιά Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή. Σε περίπτωση επιλογής τραπεζικού λογαριασμού, το ποσό ανέρχεται σε 50 ευρώ.

50 ευρώ για ιδιοκτήτες οχημάτων με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ με τραπεζική κατάθεση το ποσό διαμορφώνεται στα 40 ευρώ.

35 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών στις νησιωτικές περιοχές που προαναφέρθηκαν, με το ποσό να περιορίζεται στα 30 ευρώ για όσους επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό.

30 ευρώ για μοτοσικλέτες στην υπόλοιπη Ελλάδα με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης.

Κάθε όχημα ή μοτοσικλέτα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο που διαθέτει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης.