O Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε μία ακόμα κορυφή στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι είναι ο «Άρχοντας των Κρίκων».
Μάλιστα, την ώρα του προγράμματος που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε τέσσερις υποστηρικτές από πολλά χιλιόμετρα μακριά, να αγωνιούν μαζί του για το πώς θα είναι η εμφάνιση του Έλληνα Ολυμπιονίκη.
Ο λόγος για την σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση και τις τρεις μικρές κόρες του «Άρχοντα των Κρίκων» οι οποίες μάλιστα «στέλναν» καρδιές στον πατέρα τους κατά την διάρκεια του προγράμματός του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.