Ένα παιδάκι 4 ετών βρέθηκε μόνο του στον δρόμο, στην οδό Γαμβέτα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών. Το ανήλικο εντόπισε χθες το απόγευμα περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, που διαπίστωσαν πως το παιδί είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη και ήταν εκτεθειμένο σε κίνδυνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης, κατά συναυτουργία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι τουρκικής καταγωγής – 27 ετών ο πατέρας και 24 ετών η μητέρα.