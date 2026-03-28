Ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης με τσεκούρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/3) στους Αμπελόκηπους, όταν αστυνομικοί επισκέφθηκαν κατοικία επί της οδού Ροστοβίου, προκειμένου σύμφωνα με την Αστυνομία να μεταφέρουν έναν 35χρονο ημεδαπό σε ψυχιατρικό κατάστημα, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής για ακούσια νοσηλεία.

Μόλις ο άνδρας αντίκρισε τους αστυνομικούς, άρπαξε ένα τσεκούρι και τους επιτέθηκε. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο κεφάλι και στη συνέχεια διέφυγε τρέχοντας από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος παρουσίαζε συχνά ανησυχητική συμπεριφορά. Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και να λαμβάνει εδώ και χρόνια φαρμακευτική αγωγή, η οποία τον βοηθούσε να λειτουργεί. Η διακοπή της αγωγής του εκτιμάται ότι συνέβαλε στην εκδήλωση της βίαιης αντίδρασης.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς το τραύμα δεν έπληξε ζωτικά όργανα ή αρτηρίες. Ο 35χρονος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη από τις αρχές.

Η μητέρα του 35χρονου μιλά για το περιστατικό

Η μητέρα του 35χρονου, σε αποκλειστική της δήλωση στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», υποστήριξε ότι «δεν θα είχε συμβεί τίποτα, αν οι αστυνομικοί δεν τρομάζαν το παιδί μου».

«Τίποτε από όλα αυτά τα δραματικά δεν θα είχε συμβεί αν η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούσε σωστά, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα. Οι άνθρωποι που ήρθαν, ήταν απολύτως ακατάλληλοι, ενώ είχα ενημερώσει προ ημερών για τις ειδικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Εγώ δεν ήμουν παρούσα. Αλλά αφού βγήκε με τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι, το συμβάν έγινε στις σκάλες της πολυκατοικίας, δεν είδαν από πριν αν κρατούσε κάτι; Μπροστά στο περιστατικό ήταν ο μικρότερος γιος μου και η γυναίκα που καθαρίζει το σπίτι», είπε αρχικά.

Η ίδια πρόσθεσε: «Η ακούσια ψυχιατρική εξέταση ζητήθηκε από την Αστυνομία. Κι αυτό για τον εξής γελοίο λόγο. Ο 35χρονος έπαιζε war game με κάποιον στην Κύπρο και τον απείλησε. Κατέθεσα για την υπόθεση και εξήγησα γιατί πρόκειται για γελοία υπόθεση, καθώς το παιδί έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Η δημοσιογραφία γίνεται τόσο πρόχειρα που καθίσταται επικίνδυνη. Ο κανιβαλισμός των ενημερωτικών, υποτίθεται, ιστοσελίδων, ο κιτρινισμός τους είναι καθόλα απαράδεκτος. Σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας έδειξαν τη φωτογραφία του μικρού μου γιου, που ουδεμία σχέση έχει με το συμβάν, σε γιγαντοοθόνη! Η συγγνώμη που μου ζήτησαν οι υπεύθυνοι δεν είναι αρκετή για το κακό που έκαναν σε μένα και στην οικογένειά μου».

Κλείνοντας, η μητέρα του 35χρονου ανέφερε: «Οι φαντασιοπληξίες και η κακία κάποιων γειτόνων δεν δικαιολογούν τα σενάρια που άκουσα και διάβασα. Όταν μάλιστα δεν δέχθηκα ούτε ένα τηλέφωνο από δημοσιογράφους. Θα κινηθώ νομικά και οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν για τη ζημιά, τη στοχοποίηση και τον κανιβαλισμό που υπέστην τουλάχιστον εγώ και το αθώο παιδί μου, ειδικά αυτό, που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα».