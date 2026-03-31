Με το Πάσχα να πλησιάζει, η αγορά μπαίνει πλέον σε εορταστικούς ρυθμούς, καθώς οι εμπορικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν το ειδικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Πρόκειται για μια ανάσα εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις, αλλά και μια περίοδο έντονης προετοιμασίας για τους καταναλωτές, που καλούνται να προγραμματίσουν τις αγορές τους μέσα σε ένα διευρυμένο πλαίσιο ωρών.

Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη, οι βιτρίνες φορούν τα γιορτινά τους, με το εορταστικό πρόγραμμα να ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 2 Απριλίου. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, προσφέροντας την ευκαιρία για τις καθιερωμένες πασχαλινές επισκέψεις στην αγορά, λίγο πριν την ανάπαυλα της Κυριακής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Το Εορταστικό Ωράριο της Αθήνας

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το Πάσχα 2026 περιλαμβάνει διευρυμένες ώρες τις καθημερινές πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη και Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργούν 09:00–21:00, το Σάββατο 4 Απριλίου έως τις 16:00 και την Κυριακή 5 Απριλίου από 11:00 έως 16:00.

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο θα είναι 09:00–21:00, τη Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 09:00–15:00. Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Το ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 2 Απριλίου και την Παρασκευή 3 Απριλίου τα καταστήματα θα λειτουργούν 10:00–21:00, το Σάββατο 4 Απριλίου 10:00–18:00 και την Κυριακή των Βαΐων 11:00–18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο θα διαμορφωθεί σε 10:00–21:00, τη Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 10:00–16:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Το πρόγραμμα λειτουργίας στον Πειραιά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το πασχαλινό ωράριο θα ισχύσει από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου. Οι ώρες λειτουργίας ορίζονται 09:00–21:00 την Πέμπτη και Παρασκευή, 09:00–16:00 το Σάββατο, 11:00–16:00 την Κυριακή των Βαΐων, 09:00–21:00 από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη, 13:00–19:00 τη Μεγάλη Παρασκευή και 09:00–15:00 το Μεγάλο Σάββατο.

Τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ από την Τρίτη 14 Απριλίου επανέρχεται το κανονικό ωράριο.

Όπως σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ενόψει της έναρξης του εορταστικού προγράμματος στις 2 Απριλίου, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της πειραϊκής αγοράς».

Τι προβλέπει ο νόμος για τη Μεγάλη Παρασκευή

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς και την απασχόληση των υπαλλήλων μετά τις 13:00.

Εξαίρεση μπορεί να αποφασιστεί από τον οικείο Δήμο, ύστερα από αίτημα του τοπικού εμπορικού συλλόγου, εφόσον το επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες.

Η Δευτέρα του Πάσχα παραμένει υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα είναι κλειστά σε όλη την επικράτεια.