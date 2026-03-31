Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση των παλαιών, μπλε ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Αύγουστο του 2026 να αποτελεί την τελική προθεσμία για την ισχύ τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι παλαιού τύπου δεν πληρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, η μετάβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα καθίσταται απαραίτητη για όσους επιθυμούν να ταξιδεύουν με ευκολία, χωρίς την αποκλειστική χρήση διαβατηρίου. Παρά τη μεγάλη ζήτηση στα αστικά κέντρα, η διαδικασία έκδοσης έχει απλοποιηθεί σημαντικά μέσω της αυτόματης άντλησης στοιχείων.

Πώς θα βγάλετε τη νέα ταυτότητα;

Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί. Ξεχάστε το άγχος με τα χαρτιά καθώς τα στοιχεία σας αντλούνται αυτόματα από το «Μητρώο Πολιτών», οπότε εσείς απλώς ελέγχετε αν όλα είναι σωστά και υπογράφετε την αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

Τι θα χρειαστείτε μαζί σας:

Φωτογραφία: Μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr.

Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.

Ραντεβού και αναμονή

Αν μένετε στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, οπλιστείτε με υπομονή. Τα ραντεβού είναι ήδη «κλεισμένα» μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως ένα ξαφνικό ταξίδι, απώλεια της παλιάς ταυτότητας ή λόγοι υγείας, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο τμήμα για να εξυπηρετηθείτε εκτάκτως.

Το καλό νέο; Μόλις κάνετε την αίτηση, η νέα σας ταυτότητα θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης μέχρι την παραλαβή της νέας ταυτότητας υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να τρέχετε σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες για να δηλώσετε τη νέα σας ταυτότητα, αφού το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet σας.