Η προώθηση της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ανάμεσα στον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνο Δαμίγο, τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση πρότασης για την ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας στο gov.gr, ως θεσμικά κατοχυρωμένου εργαλείου ψηφιακής επαλήθευσης της επαγγελματικής ιδιότητας των αδειούχων ηλεκτρολόγων. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του κλάδου.

Ο κ. Δαμίγος χαρακτήρισε την πρόταση «θεσμικά ορθή, σύγχρονη και απολύτως αναγκαία παρέμβαση», επισημαίνοντας ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην εμπιστοσύνη του πολίτη προς τον επαγγελματία.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στηρίζει διαχρονικά τον κλάδο των αδειούχων ηλεκτρολόγων, ενθαρρύνοντας κάθε δράση που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη νομιμότητα και την ασφαλή επιχειρηματικότητα.

Η λειτουργία και τα οφέλη της Ψηφιακής Ταυτότητας

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ, Άγγελος Κουντουργιάννης, ενημέρωσε τον υπουργό ότι οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του καταναλωτή. Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία έχει ήδη αναπτύξει την ψηφιακή ταυτότητα, «ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο εργαλείο που επιβεβαιώνει άμεσα την επαγγελματική ιδιότητα των μελών της».

Μέσω ενός απλού σκαναρίσματος, ο πολίτης μπορεί να διαπιστώσει σε πραγματικό χρόνο ότι εξυπηρετείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις συναλλαγές.

Η επίσημη ενσωμάτωση της Ψηφιακής Ταυτότητας στο gov.gr θεωρείται κομβική θεσμική μεταρρύθμιση, που προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την αγορά. Μεταξύ αυτών, η θωράκιση της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η προστασία του καταναλωτή, η αναβάθμιση του επαγγέλματος και η μείωση της παράνομης εργασίας και φοροδιαφυγής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά η λειτουργία της εφαρμογής και τα θεσμικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ένταξή της στο gov.gr, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στη δημόσια ασφάλεια.

Θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υποδέχθηκε θετικά την πρόταση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την ασφάλεια των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα λειτουργικό ψηφιακό εργαλείο δημόσιας ωφέλειας.

Συμφωνήθηκε να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δρομολογηθεί η επίσημη ένταξη της Ψηφιακής Ταυτότητας Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο gov.gr.