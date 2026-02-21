Από τις 3 Αυγούστου 2026 η έκδοση του νέου διαβατηρίου θα απαιτεί την κατοχή νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζουν ότι συνεχίζουν τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος είναι η ταχύτερη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων εισέρχεται σε νέα ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τη διαδικασία, ιδιαίτερα για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει σημαντικά πλεονεκτήματα για πολίτες και υπηρεσίες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες, καθώς καταργείται η αποστολή έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Παράλληλα, περιορίζονται τα λάθη στην καταχώριση στοιχείων, αφού το σύστημα προσυμπληρώνει αυτόματα δεδομένα μέσω διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν στο παρελθόν, όπως το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και η βεβαίωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου.

Η νέα διαδικασία μειώνει τις δαπάνες ταχυμεταφοράς και ενισχύει την ασφάλεια των εγγράφων, καθώς οι φωτογραφίες συλλέγονται πλέον σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.

Εφαρμογή και επόμενα βήματα

Το νέο σύστημα λειτουργεί ήδη σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και τα Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Μέχρι το 2026 προβλέπεται η επέκτασή του και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται παράλληλα και η παλαιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Νέα ταυτότητα: Κανένα ραντεβού έως τη λήξη της προθεσμίας – Μπλοκάρουν οι καλοκαιρινές διακοπές

Οι ταυτότητες παλαιού τύπου παύουν να ισχύουν από τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157, οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

H νέα ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική για ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους ασφαλείας. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις αγορές, η παλαιά παραμένει έγκυρη.

Η αλλαγή αυτή αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των εγγράφων ταυτοποίησης. Οι πολίτες καλούνται να μεριμνήσουν έγκαιρα για την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων.

Ωστόσο, ραντεβού μέχρι τις αρχές Αυγούστου δεν υπάρχει και η πίεση στα αστυνομικά τμήματα είναι μεγάλη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον μεγάλο πληθυσμό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού για την έκδοση των νέων δελτίων.

Γι αυτό μετά τις 21:00 κάθε βράδυ ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο. Όμως, όσοι δεν κατάφεραν ακόμα να κλείσουν ραντεβού θα βρεθούν μπλοκαρισμένοι στα ταξίδια τους, καθώς έως τις 8 Αυγούστου δεν υπάρχει κενό ραντεβού.

Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας της Αττικής, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες.

Διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει ηλεκτρονικά ραντεβού, επιλέγοντας την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, ο ενδιαφερόμενος καθορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εξυπηρέτησης από τη διαθέσιμη λίστα, ώστε να προσέλθει με φυσική παρουσία. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης μπορεί να τα διορθώσει ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιλεγμένης Αρχής Έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Επιπλέον, η πλατφόρμα αποστέλλει υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού, ώστε να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία προσέλευσης.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του. Η έκδοση νέου δελτίου πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού προγραμματισμού ραντεβού.

Η πλατφόρμα id.gov.gr

Η νέα πλατφόρμα id.gov.gr έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης της ταυτότητας. Μέσω αυτής, η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορη, διαφανής και προσβάσιμη, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.