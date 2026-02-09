Οι ταυτότητες παλαιού τύπου παύουν να ισχύουν από τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157, οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

H νέα ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική για ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους ασφαλείας. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις αγορές, η παλαιά παραμένει έγκυρη.

Η αλλαγή αυτή αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των εγγράφων ταυτοποίησης. Οι πολίτες καλούνται να μεριμνήσουν έγκαιρα για την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων.

Ωστόσο, ραντεβού μέχρι τις αρχές Αυγούστου δεν υπάρχει και η πίεση στα αστυνομικά τμήματα είναι μεγάλη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον μεγάλο πληθυσμό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού για την έκδοση των νέων δελτίων.

Γι αυτό μετά τις 21:00 κάθε βράδυ ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο. Όμως, όσοι δεν κατάφεραν ακόμα να κλείσουν ραντεβού θα βρεθούν μπλοκαρισμένοι στα ταξίδια τους, καθώς έως τις 8 Αυγούστου δεν υπάρχει κενό ραντεβού.

Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας της Αττικής, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες.

Διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει ηλεκτρονικά ραντεβού, επιλέγοντας την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, ο ενδιαφερόμενος καθορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εξυπηρέτησης από τη διαθέσιμη λίστα, ώστε να προσέλθει με φυσική παρουσία. Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης μπορεί να τα διορθώσει ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιλεγμένης Αρχής Έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Επιπλέον, η πλατφόρμα αποστέλλει υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού, ώστε να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία προσέλευσης.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του. Η έκδοση νέου δελτίου πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού προγραμματισμού ραντεβού.

Η πλατφόρμα id.gov.gr

Η νέα πλατφόρμα id.gov.gr έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία ανανέωσης ή αντικατάστασης της ταυτότητας. Μέσω αυτής, η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορη, διαφανής και προσβάσιμη, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.