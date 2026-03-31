Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Αυτή δεν είναι η μέρα για να διασκορπιστείτε. Δείξτε επινοητικότητα και αντιμετωπίστε ό,τι σας πιέζει με δυναμισμό. Αν αισθάνεστε δύσπιστοι απέναντι στα συναισθήματα των άλλων, βάλτε τη λογική πάνω από την ευχαρίστηση.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Μην αγανακτείτε αν οι γύρω σας φαίνονται να σας καθυστερούν· μπορεί να υπάρχει λόγος. Θα πετύχετε περισσότερα αν επιβραδύνετε τον ρυθμό σας. Η αποφασιστικότητά σας βοηθά να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία κάθε σοβαρό ζήτημα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Οι σχέσεις με πρόσωπα κύρους είναι σήμερα κρίσιμες. Μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις, αλλά με το φεγγάρι στο ζώδιό σας η αυτοπειθαρχία θα φέρει αποτελέσματα. Η γενναιοδωρία, αν και δύσκολη τώρα, θα αποδώσει στο μέλλον.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Ίσως νιώσετε ότι οι περιστάσεις σάς ωθούν σε κατευθύνσεις που δεν επιθυμείτε. Ωστόσο, μπορείτε να το διαχειριστείτε και να βάλετε σταθερά θεμέλια για την πορεία σας. Η πειθαρχία είναι το κλειδί για να γίνουν τα πράγματα σωστά.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Μην περιμένετε μεγάλη υποστήριξη από τους άλλους· θα χρειαστεί να βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις. Χρησιμοποιήστε τον χρόνο σας σοφά και εστιάστε στη λεπτομέρεια. Η φροντίδα των εσωτερικών σας ανησυχιών θα ενισχύσει την ευεξία σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Τα θετικά αποτελέσματα δεν έρχονται εύκολα, όμως τα εμπόδια σας προστατεύουν από υπερβολές. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη και μείνετε πρακτικοί. Όταν δεν εμπιστεύεστε τους άλλους σε ομαδικές προσπάθειες, μπορεί να δείχνετε πιο αυστηροί απ’ όσο είστε.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Αν η ζωή σας φαίνεται πιο περίπλοκη από των άλλων, ίσως απλώς εκείνοι κρύβονται καλύτερα. Αποδεχθείτε τις πιέσεις της Σελήνης ως ευκαιρία για αναστοχασμό. Οι απαντήσεις θα έρθουν αν παραμείνετε σταθεροί στον δρόμο σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν νιώθετε ότι δεν προχωράτε όπως θέλετε, δώστε στον εαυτό σας ένα ταρακούνημα. Αναγνωρίστε τι δεν λειτουργεί και επικεντρωθείτε στις επιτυχίες σας. Αλλάξτε ό,τι μπορείτε και αποδεχθείτε ό,τι δεν αλλάζει.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Κάτι που φαίνεται αρνητικό ίσως τελικά αποδειχθεί χρήσιμο. Πρέπει να εργαστείτε σκληρά και να μην αφήσετε τις υποχρεώσεις σε άλλους. Η προσωπική προσπάθεια θα σας ανταμείψει.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Περιμένετε υπομονετικά ώσπου να αλλάξουν οι συνθήκες προς όφελός σας. Αν δεχθείτε μια κατάσταση όπως είναι, θα τη διαχειριστείτε καλύτερα. Η πίστη και η αφοσίωσή σας στους σημαντικούς ανθρώπους είναι η δύναμή σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Αν αισθάνεστε αποκομμένοι, ίσως δεν έχετε λάβει την υποστήριξη που περιμένατε. Μην αφήσετε την αυτολύπηση να σας κυριεύσει. Κάντε ένα διάλειμμα και βρείτε τον τρόπο να γεφυρώσετε το χάσμα στις σχέσεις σας.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αν κάτι χρειάζεται επιδιόρθωση, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας· λειτουργείτε καλύτερα όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις. Οι αγαπημένοι ή τα παιδιά σας μπορεί να σας αναθέσουν περισσότερες ευθύνες απ’ ό,τι συνήθως.