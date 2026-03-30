Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Θα βρεθείτε εκτός εαυτού, εκπλήσσοντας τους πάντες. Θα κάνετε πράγματα ασύμβατα με τον χαρακτήρα σας, οπότε προσέξτε να βγείτε όσο γίνεται πιο ευνοημένοι. Ένα διάλειμμα στη ρουτίνα μπορεί να φέρει ανατροπές και εντυπώσεις που θα διαρκέσουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ξεχειλίζετε από πρωτοφανή ενέργεια και αυτοπεποίθηση, έτοιμοι να αρπάξετε τον ταύρο από τα κέρατα. Η γνώμη των άλλων σάς αφήνει αδιάφορους και έχετε δίκιο να κάνετε του κεφαλιού σας – με σύνεση όμως, για να μην υπάρξουν απρόοπτα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Είναι περίοδος για φιλίες και ευοίωνες επαγγελματικές συνεργασίες. Μην αφήσετε την ηττοπάθεια να σας καταβάλει· κάτι θετικό πλανάται στον αέρα. Αν ακούσετε προσεκτικά τους γύρω σας και λειτουργήσετε ως καλός δέκτης, τα πράγματα θα εξελιχθούν ιδανικά.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ώρα να σταθείτε στα πόδια σας και να αφήσετε πίσω την ψυχική δυσκαμψία των τελευταίων ημερών. Η δραστηριότητά σας θα επεκταθεί σε πολλούς τομείς, ενώ καταστάσεις που παλαιότερα σάς φαίνονταν δύσκολες θα αρχίσουν να γίνονται πιο εύκολες και οικείες.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Καινούργια πλάνα, φρέσκιες ιδέες και ανανεωμένη διάθεση χαρακτηρίζουν την περίοδο. Είναι η στιγμή να ενεργοποιήσετε ματαιωμένα σχέδια και να αναζωπυρώσετε φιλοδοξίες. Προσοχή μόνο στην οργάνωση· ιεραρχήστε σωστά τις προτεραιότητες και μην τα επιχειρείτε όλα μαζί.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Η κρίση σας σάς πρόδωσε και οδηγηθήκατε σε άδικα συμπεράσματα για ανθρώπους σημαντικούς στη δουλειά και στη ζωή σας. Επανορθώστε άμεσα· η υπομονή και η ειλικρίνεια θα σας βοηθήσουν να επαναφέρετε την ισορροπία.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Έχετε τρομερή όρεξη για δουλειά και η απόδοσή σας ανεβαίνει με εντυπωσιακό ρυθμό. Προϊστάμενοι και συνεργάτες θα σας θαυμάσουν ή θα σας φθονήσουν, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Διατηρήστε την ισορροπία και επικεντρωθείτε στους στόχους σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η άνοιξη σάς φέρνει έντονη σεξουαλική διάθεση και ρομαντισμό. Προσέξτε όμως να μη χαθείτε μέσα στο πάθος και ξεχάσετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Μην αγνοείτε τις επιθυμίες του συντρόφου σας – η αρμονία απαιτεί αμοιβαιότητα.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Προσπαθείτε να ελέγξετε τις επιθυμίες των γύρω σας, κάτι που δεν θα αποδώσει. Ο υπερβολικός έλεγχος φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Χαλαρώστε και αφήστε χώρο στους άλλους να εκφραστούν ελεύθερα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Ξυπνούν μεγάλα πάθη, ζήλιες και φόβοι που απειλούν τις σχέσεις σας. Αυτές οι υπερβολές δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Μην αφήνετε τη φαντασία να σας παρασύρει· ακούστε τον σύντροφό σας και θα βρείτε την ηρεμία που χρειάζεστε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και είστε έτοιμοι να αντιδράσετε με το παραμικρό. Χρειάζεται ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Εκτονώστε την ενέργειά σας με περπάτημα ή άσκηση και θα αισθανθείτε άμεσα ανακούφιση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε τις παρεξηγήσεις. Το κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον είναι ήδη φορτισμένο και δεν χρειάζεται να το επιβαρύνετε. Προς το τέλος της εβδομάδας, η ισορροπία θα επανέλθει ομαλά και αθόρυβα.