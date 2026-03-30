Ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το φινάλε του ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Γιάννη Νάτο, ο Τούρκος προπονητής αποσύρθηκε στο γραφείο των προπονητών και φώναξε: «αυτό ήταν ένα θέατρο και όχι αγώνας μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάσκετ».

Να σημειωθεί ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε κάνει δηλώσεις και στο ημίχρονο του ντέρμπι στο Telekom Center Athens. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-94 και διατήρησε το αήττητο στο πρωτάθλημα.