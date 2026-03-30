ΕΚΠΑ και διαστημική τεχνολογία σε νέα εποχή: τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS εκτοξεύονται σήμερα από βάση των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική παρουσία στο Διάστημα.

Οι τρεις νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3, κατασκευασμένοι στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, είναι έτοιμοι να τεθούν σε τροχιά ύψους 500 χιλιομέτρων. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαρτίου στις 13:20 (ώρα Ελλάδας) από τη SpaceX με τον πύραυλο Falcon-9.

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission στοχεύει στην πιστοποίηση νέων καινοτόμων διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της Γης μέσω υπερφασματικής κάμερας.

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (RRF – EU Next Generation EU). Το έργο, ύψους περίπου 4,9 εκατ. ευρώ, συντονίζει το νεοσύστατο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η OQ Hellas, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Την αποστολή επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καινοτομία και εφαρμογές των νανοδορυφόρων ERMIS

Οι τρεις νανοδορυφόροι τύπου CubeSat ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνίες IoT/5G, οι δια-δορυφορικές συνδέσεις (inter-satellite link) και η υπερφασματική τηλεπισκόπηση (hyperspectral remote sensing).

Για πρώτη φορά θα πιστοποιηθούν τεχνολογίες όπως η επεξεργασία δεδομένων εικόνας σε τροχιά με χρήση επιταχυντών υλικού, οι αλγόριθμοι συμπίεσης υπερφασματικών εικόνων και η κωδικοποίηση οπτικού καναλιού σύμφωνα με τα πρότυπα CCSDS. Παράλληλα, θα δοκιμαστούν αλγόριθμοι αυτόματου ελέγχου θέσης δορυφόρου και οπτικές επικοινωνίες με laser, μέσω σύνδεσης με τον οπτικό διαστημικό σταθμό εδάφους στον Χελμό.

Η αποστολή περιλαμβάνει επίσης υπερφασματική τηλεπισκόπηση με ακρίβεια 5 μέτρων, με εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος, όπως η έξυπνη γεωργία και η περιβαλλοντική παρακολούθηση.

