Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα αποτελεί πλέον πραγματικότητα, μετά την εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων στις 28 Νοεμβρίου από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στη βάση Vandenberg Space Force της Καλιφόρνιας. Οι δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Η αποστολή εντάσσεται στο «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ τύπου Synthetic Aperture Radar (SAR), με ονομασίες ICEYE SAR-1 και SAR-2, έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία, προσφέροντας κρίσιμα δεδομένα για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας.

Οι δορυφόροι SAR διαθέτουν διακριτική ικανότητα έως 25 εκατοστά και μπορούν να καταγράφουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ημέρα και νύχτα, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιονόπτωση ή έντονη νέφωση.

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε δράσεις συνδρομής της Πολιτικής Προστασίας, όπως η κατάσβεση πυρκαγιών, η αντιμετώπιση θεομηνιών και η επιτήρηση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.

Συνεργασία υπουργείων και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις για την αξιοποίηση του προγράμματος από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Παράλληλα, τα δύο υπουργεία εξετάζουν, με υψηλή προτεραιότητα, το ενδεχόμενο ανάπτυξης επικοινωνιακού δορυφόρου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο πρότασης που έχει ήδη υποβληθεί στο πρόγραμμα SAFE.

Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές, οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες στο Νέο Δόγμα, σύμφωνα με την «Ατζέντα 2030».

