Πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2025 και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αποστολή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα και ενισχύει τη θέση της χώρας στο διεθνές τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.

Οι δορυφόροι εκτοξεύθηκαν μέσω της εταιρείας Exolaunch με τον πύραυλο Falcon 9/Transporter-15 της SpaceX, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, από το Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πρόκειται για δύο επιχειρησιακούς και τρεις ερευνητικούς μικροδορυφόρους που θα δοκιμάσουν νέες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες.

Οι ελληνικοί δορυφόροι και η αποστολή τους

Η αποστολή περιλαμβάνει δύο δορυφόρους ραντάρ τύπου Synthetic Aperture Radar (SAR), με ονομασίες ICEYE SAR-1 και SAR-2, οι οποίοι θα παρέχουν δεδομένα Παρατήρησης της Γης ημέρα και νύχτα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Τα δεδομένα θα αξιοποιούνται για την πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, οι μικροδορυφόροι PHASMA-1 και PHASMA-2, που αναπτύχθηκαν από τη Libre Space Foundation, θα δοκιμάσουν τεχνολογίες ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης φάσματος. Ο τρίτος ερευνητικός δορυφόρος, MICE-1 της Prisma Electronics, επικεντρώνεται σε εφαρμογές Internet of Things (IoT) με έμφαση στη ναυτιλία.

Στρατηγική σημασία για την Ελλάδα

Με τη νέα αυτή αποστολή, η Ελλάδα αποκτά ενισχυμένες δυνατότητες στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες. Η συστοιχία μικροδορυφόρων θα προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για τη χάραξη πολιτικών σε τομείς όπως η χαρτογράφηση, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η γεωργία ακριβείας και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέσω αυτού, η χώρα θα αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά δορυφορικά δίκτυα των ICEYE, OroraTech και Open Cosmos, εξασφαλίζοντας συχνότερα και επικαιροποιημένα δεδομένα για τον ελληνικό χώρο.

Δηλώσεις και προοπτικές

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Η παρουσία της Ελλάδας στο διάστημα είναι πλέον πραγματικότητα. Η σημερινή εκτόξευση των πέντε ελληνικών δορυφόρων αποτελεί μια κομβική εξέλιξη για τη χώρα και μια ακόμη απόδειξη ότι υλοποιούμε με συνέπεια το “Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων” αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνολογική επένδυση. Είναι μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και στην αναπτυξιακή της πορεία…».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος υπογράμμισε ότι «η σημερινή επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνειδητής επένδυσης στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και την εγχώρια βιομηχανία», επισημαίνοντας πως το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα δημιουργεί τις βάσεις για μια νέα εποχή όπου η Ελλάδα θα είναι παραγωγός και εξαγωγέας τεχνογνωσίας.

Η Διευθύντρια των Προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης της ESA, Simonetta Cheli, ανέφερε ότι η επιλογή της ICEYE για την ανάπτυξη των δορυφόρων υπογραμμίζει τη δέσμευση της ESA στην υποστήριξη των εθνικών πρωτοβουλιών των κρατών-μελών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE, Rafal Modrzewski, σημείωσε ότι «η σημερινή εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του πιο προηγμένου εμπορικού αστερισμού SAR στον κόσμο», ενώ ο Επικεφαλής της ICEYE Ελλάδος, Βασίλης Χαλουλάκος, πρόσθεσε ότι η εκτόξευση των πρώτων επιχειρησιακών δορυφόρων με ελληνική σημαία είναι «μόνο η αρχή» για την εγχώρια ανάπτυξη νέων αποστολών.

Η Libre Space Foundation τόνισε ότι με το Phasma, την έβδομη αποστολή της στο διάστημα, «καινοτομούμε στον κρίσιμο τομέα της επιτήρησης του ραδιοφάσματος», ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics, Χρήστος Γιορδαμλής, δήλωσε πως η εκτόξευση του MICE-1 «αποδεικνύει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να παράγει τεχνολογία αιχμής και να ανταγωνίζεται ισότιμα στη διεθνή διαστημική σκηνή».