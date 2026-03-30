Την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 14:00, στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Μαρινέλλας, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά της την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, από τις 08:00 έως τις 13:00, ώστε φίλοι και θαυμαστές να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η ανακοίνωση για την κηδεία της Μαρινέλλας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.