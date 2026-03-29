Η Άντζελα Γκερέκου και η Μαρινέλλα υπήρξαν σύζυγοι του Τόλη Βοσκόπουλου, με τις σχέσεις τους να έχουν απασχολήσει επί δεκαετίες τις κοσμικές στήλες και τα μέσα ενημέρωσης. Οι δύο γυναίκες γνωρίζονταν προσωπικά και μάλιστα είχαν φωτογραφηθεί μαζί στο παρελθόν, στο καμαρίνι της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Η είδηση του θανάτου της 87χρονης τραγουδίστριας προκάλεσε συγκίνηση και βαθιά θλίψη στην Άντζελα Γκερέκου. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός και πολιτικός ανέφερε: «Η Μαρινέλλα δεν χρειάζεται μεγάλες λέξεις για να την περιγράψει κανείς. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών που δεν τους ακολουθεί η εποχή αλλά την καθορίζουν».

Η Άντζελα Γκερέκου συνέχισε γράφοντας: «Μια φωνή που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι αλλά το διαμόρφωσε. Καλό ταξίδι στο φως… Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Η σχέση και ο γάμος με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Ο γάμος της Μαρινέλλας με τον Τόλη Βοσκόπουλο υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες της ελληνικής showbiz. Συνδύαζε έντονο έρωτα, καλλιτεχνική συνεργασία και μια σχέση που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ο γάμος τους διήρκεσε περίπου οκτώ χρόνια, ενώ ο χωρισμός τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν ακύρωσε τον βαθύ δεσμό που είχαν αναπτύξει.

Η ίδια η Μαρινέλλα είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο τον γάμο τους: «Στον δεύτερο γάμο μου, με τον Βοσκόπουλο, είχαμε μόνο έξι καλεσμένους, κι εμείς το ζευγάρι, φορέσαμε μπλου τζιν! Εγώ ένα γιλέκο και φούστα μακριά και ο Τόλης τζιν παντελόνι. Παντρευτήκαμε στο σπίτι μου στο Παγκράτι και ήμασταν: ο παπάς φυσικά, που ήρθε εκεί, οι κουμπάροι – μας πάντρεψε ο Γιώργος Κατσαρός με τη γυναίκα του -, ήταν ο Φρέντυ Γερμανός με την κοπέλα του και η Λένα η Παμέλα – που είχε τη “Νεράιδα” – μαζί με τον άντρα της».