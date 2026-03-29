Με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού στο Instagram, ο σύλλογος του Πειραιά αποχαιρετά τη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα.

Το μήνυμα της ομάδας αναδημοσίευσε και ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ του συλλόγου, Ευάγγελος Μαρινάκης, εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό του για την κορυφαία ερμηνεύτρια που σφράγισε με τη φωνή της την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Αναλυτικά το μήνυμα που αναρτήθηκε:

«Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα. Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύτρια, που θα αφήσει για πάντα το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η μοναδική της φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.»