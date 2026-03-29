Λίγες ώρες μετά την είδηση που βύθισε στη θλίψη το πανελλήνιο, ένα σπάνιο και βαθιά συναισθηματικό ντοκουμέντο έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας το μεγαλείο της Μαρινέλλας μέχρι την τελευταία στιγμή. Η κορυφαία ερμηνεύτρια, που ταύτισε την ύπαρξή της με τη μουσική σκηνή, εμφανίζεται σε μια ιδιωτική στιγμή με αγαπημένους φίλους, λίγο πριν τη μοιραία βραδιά της 25ης Σεπτεμβρίου 2024.

Μια παρέα και μια μεγάλη φωνή

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που αγαπούσε και την αγαπούσαν, όπως ο Μάριος Φραγκούλης, ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Γιώργος Ντάβλας, η Μαρινέλλα αποδεικνύει γιατί το τραγούδι ήταν για εκείνη «τρόπος ζωής».

Στο απόσπασμα του βίντεο, η Μαρινέλλα τραγουδά το «Χάρτινο το Φεγγαράκι», με όλους να συμμετέχουν στην ερμηνεία, με τη σπουδαία ερμηνεύτρια να δίνει τον ρυθμό, όπως μόνο εκείνη ήξερε.

«Καλό ταξίδι μοναδική Μαρινέλλα. Λίγο πριν το Ηρώδειο» είναι οι λέξεις πάνω στις εικόνες από εκείνη τη συνάντηση. Ο Μάριος Φραγκούλης κρατάει το μικρόφωνο και υπό τους ήχους της μουσικής του τραγουδιού, όλοι τους ερμηνεύουν τους στίχους. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τα χειροκροτήματα όλων για το αποτέλεσμα.

Όπως προαναφέραμε το βίντεο τραβήχτηκε λίγες μέρες πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο, στις 25 Σεπτεμβρίου το 2024, τότε η Μαρινέλλα, άστραφτε πάνω στη σκηνή με χιλιάδες κόσμο από κάτω να περιμένει να ακούσει την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξαφνικά, όλα πάγωσαν. Η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή, με το κοινό να μένει έντρομο. Η τεράστια ερμηνεύτρια είχε πάθει εγκεφαλικό, με τις συνέπειες του οποίου έδινε μεγάλη μάχη, μέχρι που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 28.03.2026.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, τότε στα 86 της χρόνια, είχε προετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα τη συναυλία αυτή. Ωστόσο, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξανά, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Την ώρα που τραγουδούσε το «Εγώ κι εσύ», τη μεγάλη επιτυχία που είχε ερμηνεύσει πριν από 50 χρόνια μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η λάμψη και η ενέργεια που τη χαρακτήριζαν λιγόστευαν. Και τότε, στην αρχή του τρίτου τραγουδιού της βραδιάς, το σώμα της λύγισε. Έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε, σκορπίζοντας σοκ και αγωνία στο κοινό.