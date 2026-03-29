Θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της Μαρινέλλας που πέθανε σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου (28/3). Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, τα social media πλημμύρισαν από αναρτήσεις γεμάτες αγάπη για την ερμηνεύτρια που σημάδεψε με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία το ελληνικό τραγούδι.

Νάνα Μούσχουρη: Δεν θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας

Η Νάνα Μούσχουρη μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την κοινή τους εμφάνιση σε εκπομπή του BBC, τον Μάιο του 1971, όπου τραγουδούσαν το «Μινόρε της Αυγής». «Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό», έγραψε.

Χάρις Αλεξίου: «Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας»

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση τη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας «Καμιά φορά».

Γιώργος Νταλάρας: Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη μεγάλη τραγουδίστρια γράφοντας: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!».

View this post on Instagram A post shared by George Dalaras (@dalaras_george_official)

Άννα Βίσση: Αντίο φωνή, αντίο ντίβα

Η Άννα Βίσση ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαρινέλλας από τα νεανικά της χρόνια, πάνω στην οποία έγραψε: «Αντίο φωνή, αντίο ντίβα, αντίο δασκάλα, αντίο Μαρινέλλα».

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Η απουσία σου κάνει κρότο

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε «την αιώνια φωνή, τη μοναδική, τη φίλη, τη γυναίκα που σημάδεψε τη γενιά μου με το ταλέντο και το μπρίο της». «Τώρα θ’ αλλάξεις ουρανό μα! Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΡΟΤΟ εδώ και πολύ καιρό. (…) Θα ζεις στις καρδιές μας για πάντα», ανέφερε.

View this post on Instagram A post shared by Alkistis Protopsalti (@alkistisprotopsalti)

Ελευθερία Αρβανιτάκη: Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πρόβες της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. «Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια (…) μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. (…) Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας», έγραψε.

Αντώνης Ρέμος: Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα

Ο Αντώνης Ρέμος δημοσίευσε μια φωτογραφία που τους δείχνει αγκαλιά. «Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», έγραψε στο instastory του.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τη χαρακτήρισε «τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής», σημειώνοντας ότι κρατά στην καρδιά του όλες τις στιγμές που μοιράστηκαν.