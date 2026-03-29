Δύσκολη βραδιά για την Ελλάδα
στον καλλιτεχνικό χώρο το Σάββατο. Τι είπαν οι καλλιτέχνες για την Μαρινέλλα
; Όλη η Ελλάδα ένιωσε ένα πλάκωμα το Σάββατο το βράδυ μετά την ανακοίνωση της οικογένειας της Μαρινέλλας πως δεν είναι πλέον εν ζωή.
Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της. Ο Αντώνης Ρέμος
και ο Χρήστος Μάστορας,
δύο άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στην τεράστια αυτή καλλιτέχνιδα και μάλιστα , ήταν και η τελευταία συνεργασία της, στην αρχή κιόλας του προγράμματος τους μίλησαν για την ίδια και αναφέρθηκαν στο ότι για αυτό τον λόγο δεν έχουν πολύ διάθεση σήμερα, κάτι που είναι ανθρώπινο. Παρόλα αυτά διασκέδασαν τον κόσμο.
Ακόμη, η Άννα Βίσση
μίλησε επί σκηνής. Διέκοψε το πρόγραμμα της και είπε να θυμηθούν όλοι μαζί λίγο στιγμές από την Μαρινέλλα. Αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που την είδε ερχόμενη από την Κύπρο σε ηλικία 15-16 ετών. Αποκάλυψε μάλιστα πως ήταν το πρότυπο της καλλιτεχνικά και ανθρώπινα , γιατί είχε διάρκεια, αυθεντικότητα και ξεκίνησε με λίγα εφόδια.
Στους λογαριασμούς τους στα social media όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος έβαλε στόρυ θρηνώντας για την αγαπημένη Μαρινέλλα, όπως ο Γιώργος Σαμπάνης, η Κατερίνα Λιόλιου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, o Νίκος Μακρόπουλος, η Έλενα Παπαρίζου με μια φωτογραφία τους που είναι αγκαλιά, και πολλοί ακόμη.