Η μορφή του Αχιλλέα, του κορυφαίου ήρωα της Ιλιάδας, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα στην ιστορική και φιλολογική έρευνα. Κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε σύγχρονες δημόσιες συζητήσεις ή εθνικές αφηγήσεις εκτός Ελλάδας, έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι ο Αχιλλέας δεν ήταν Έλληνας αλλά Σκύθης ή συνδεόταν εθνολογικά […]