Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μαρινέλλα, σε ηλικία 87 ετών, βυθίζόντας την χώρα στη θλίψη. Καλλιτέχνες, πολιτικοί και απλοί πολίτες υποκλίνονται στο ταλέντο της και την προσωπικότητά της υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, υπέστη σοβαρό και εκτεταμένο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε επί σκηνής, καθώς τραγουδούσε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς. Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας, στις 21 Ιανουαρίου 2025, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει στάσιμη.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00.»

Το τελευταίο της τραγούδι το είπε στο κατάμεστο Ηρώδειο και πενήντα χρόνια πριν κυκλοφορούσε ο ομώνυμος δίσκος της με τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Αστείρευτο ταλέντο, επαγγελματική συνέπεια, ήθος και συνεργασίες που άφησαν εποχή. Ένα αδιάκοπο χειροκρότημα, μια βαθιά συνομιλία ψυχής με το κοινό της όλη της η ζωή.

Είναι μόλις 19 ετών όταν βρίσκεται στο πάλκο στο πλευρό του Στέλιου Καζαντζίδη. Έναν χρόνο νωρίτερα, η Κυριακή Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Μάιο του ’38, είχε ήδη γίνει η Μαρινέλλα. Ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που της έδωσε ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας, εμπνευσμένο από ομώνυμο τραγούδι του. Όταν ξεκίνησε στα 18 της χρόνια να τραγουδά στο κέντρο «Πανόραμα» στη Θεσσαλονίκη.

Το 1964 φτάνει στα σκαλιά της εκκλησίας με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι η χρονιά που κυκλοφορεί ο πρώτος τους δίσκος. Η κοινή καλλιτεχνική τους πορεία αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στα νυχτερινά κέντρα, σε περιοδείες, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο επίλογος της σχέσης του θρυλικού ντουέτου γράφεται δύο χρόνια μετά.

Η τεράστια καριέρα της Μαρινέλλας

Η Μαρινέλλα εξελίσσεται, θριαμβεύει, βάζει τους δικούς της όρους στη σκηνή και στην προσωπική της ζωή. Το μελαχρινό, συνεσταλμένο κορίτσι μεταμορφώνει τη διασκέδαση της εποχής και μεταμορφώνεται και η ίδια. Επιλέγει μεγάλες ορχήστρες, τους καλύτερους μουσικούς για να τη συνοδεύσουν πάνω στην πίστα. Όλα έχουν την υπογραφή της υψηλής αισθητικής της.

Οι σόλο εμφανίσεις της έχουν αφετηρία τραγούδια του Γιώργου Κατσαρού. Μουσικοί τιτάνες όπως Ζαμπέτας, Μαρκόπουλος, Λοΐζος, Πλέσσας, όλοι θέλουν να βρίσκονται δίπλα της. Εκείνη με τη σειρά της δίνει χώρο να αναδειχθούν κοντά της νέοι καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Γιώργος Νταλάρας.

Η εποχή της Μαρινέλλας συνδέεται με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, με την ίδια να βρίσκεται σε ρόλο ηθοποιού σε κάποιες από τις ταινίες. «Στάλια Στάλια» είναι ο τίτλος του πρώτου προσωπικού της δίσκου το 1969, ενώ το «Άνοιξε Πέτρα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες του Δαλιανίδη είναι το τραγούδι που της ανοίγει διάπλατα όλες τις πόρτες της επιτυχίας.

Η ζωή και η πορεία της μεγάλης ερμηνεύτριας

Το πιο όμορφο τραγούδι της ζωής της έρχεται εκείνη την εποχή. Είναι η μονάκριβη κόρη της Τζωρτζίνα, καρπός του μεγάλου της έρωτα με τον πρωταθλητή της ιππασίας Φρέντι Σερπιέρη. Εκείνη επιλέγει να μη φτάσει ποτέ μαζί του στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο γάμος της με τον Τόλη Βοσκόπουλο, λίγους μήνες μετά, προκαλεί σεισμό στον Τύπο.

Μαζί διαγράφουν από το ’73 μέχρι το ’81 που ήρθε ο χωρισμός, μια διαδρομή γεμάτη αξέχαστες μουσικές στιγμές, άφθαρτες στον χρόνο Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, θα πρέπει να χωρίζουν έντιμα, τίμια Η Μαρινέλλα δεν επαναπαύεται ποτέ στις δάφνες της. Ξαφνιάζει, συγκινεί σε κάθε της βήμα. Είναι το 1976, όταν κάνει στροφή από τις μεγάλες πίστες στις μπούατ της Πλάκας δίπλα στον Κώστα Χατζή για να βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή, 37 χρόνια μετά.

Αξέχαστες οι εμφανίσεις της με τον Αντώνη Ρέμο παραμονή Χριστουγέννων του 2021 στο “Σπίτι με το MEGA”. Συναρπάζει τους τηλεθεατές που στέλνουν ατέλειωτα μηνύματα λατρείας.