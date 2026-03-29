Ορφανό έμεινε το ελληνικό τραγούδι από την απώλεια της Μαρινέλλας, της «Κυρίας του πενταγράμμου». Ο θάνατος της σπουδαίας ερμηνεύτριας πάγωσε τις ψυχές όλων των Ελλήνων, καθώς η φωνή της συνόδευσε γενιές ολόκληρες για περισσότερο από έξι δεκαετίες.

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026), έπειτα από άνιση μάχη που έδινε μετά το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως πάντα στη ζωή της, πάλεψε γενναία, όμως τελικά άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Η ζωή της ήταν γεμάτη πάθος, έρωτες και αμέτρητες επιτυχίες. Η ίδια ευχόταν να φύγει «όρθια», πάνω στη σκηνή που λάτρευε και τη λάτρευε. Εκεί όπου ένιωθε σπίτι της, κάτω από τα φώτα και τα χειροκροτήματα του κοινού.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, καλλιτέχνες και πολιτικά πρόσωπα την αποχαιρετούν με συγκίνηση, αναγνωρίζοντας τη μοναδική της προσφορά στην ελληνική μουσική.

Η αρχή μιας λαμπρής πορείας

Η μεγάλη τραγουδίστρια ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, εμφανίστηκε σε εκατοντάδες μουσικές σκηνές, θέατρα και συναυλίες, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με ρίζες στην Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Από μικρή ηλικία εντυπωσίαζε με τη φωνή της και η οικογένειά της δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρά της.

Σε ηλικία 17 ετών, όταν αρρώστησε η τραγουδίστρια ενός θιάσου, πήρε τη θέση της ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Από τότε ξεκίνησε η καριέρα της που έμελλε να γράψει ιστορία.

Το 1956, λίγο πριν γνωρίσει τον Στέλιο Καζαντζίδη, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα. Η καριέρα της απογειώθηκε μετά το 1966, όταν κυκλοφόρησε το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα, καθιερώνοντάς την στις καρδιές του κοινού.

Πάντα ανήσυχη καλλιτεχνικά, διέκρινε εγκαίρως τη στροφή του κοινού προς το ελαφρολαϊκό τραγούδι και τόλμησε να εξελιχθεί. «Έκανα πράγματα που δεν μπορούσαν να τα φανταστούν ότι θα κάνουν τραγουδίστριες. Εγώ σηκώθηκα από την καρέκλα», έλεγε με περηφάνεια.

Το 1973 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα.

Η προσωπική ζωή και οι μεγάλες συνεργασίες

Την ίδια περίοδο, η Μαρινέλλα απέκτησε την κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη. Παράλληλα, η συνεργασία της με τον Τόλη Βοσκόπουλο άφησε εποχή, με αποκορύφωμα το ντουέτο «Εγώ κι εσύ» το 1974, που αγαπήθηκε όσο λίγα.

Ο γάμος τους κράτησε έως το 1981, ενώ η ίδια είχε δηλώσει ότι μετά το τέλος εκείνης της σχέσης αποφάσισε να αφιερωθεί αποκλειστικά στην κόρη της και στη μουσική.

«Γεννήθηκα και θα πεθάνω νέα»

Το 2019, η Μαρινέλλα είχε πει τη φράση που έμεινε αξέχαστη: «Γεννήθηκα και θα πεθάνω νέα». Και πράγματι, έτσι θα τη θυμούνται όλοι – ως ένα αεικίνητο πλάσμα, με τη χαρακτηριστική φωνή και το χαμόγελο που φώτιζε τη σκηνή.

Σε συνεντεύξεις της τόνιζε πως το μυστικό της ήταν η ψυχή και η αγάπη για τη ζωή. «Δεν έχω ελιξίριο. Είναι θέμα ψυχής. Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα», έλεγε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως απέφευγε τις καταχρήσεις και ζούσε με μέτρο και πάθος.

Οι μεγάλοι έρωτες της ζωής της

Με τον Στέλιο Καζαντζίδη έζησε έναν μεγάλο έρωτα που ξεκίνησε το 1956 και επισφραγίστηκε με γάμο το 1964. Υπήρξαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά ζευγάρια της εποχής, ενώ ακόμη και μετά τον χωρισμό τους, το 1966, διατήρησαν σχέση αλληλοεκτίμησης και φιλίας.

Ο δεύτερος γάμος της με τον Τόλη Βοσκόπουλο, το 1975, αποτέλεσε επίσης σημείο αναφοράς. Το ζευγάρι έζησε έναν θυελλώδη έρωτα, που όμως δεν μακροημέρευσε. Η ίδια είχε δηλώσει αργότερα πως προτίμησε να μείνει μακριά από τα φώτα σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή.

Με τον Φρέντυ Σερπιέρη, τον πατέρα της κόρης της, έζησε μια βαθιά και τρυφερή σχέση στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Αν και δεν παντρεύτηκαν, παρέμειναν δεμένοι μέχρι το τέλος, με αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη.

Η παρακαταθήκη της Μαρινέλλας

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το ελληνικό τραγούδι. Η μεγάλη των μεγάλων αφήνει πίσω της ένα τεράστιο έργο που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει.

Η φωνή της, οι ερμηνείες και η προσωπικότητά της αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αν και έφυγε, το φως της δεν θα σβήσει ποτέ· θα παραμένει ζωντανό μέσα από τα τραγούδια και τη μνήμη όλων όσοι τη λάτρεψαν.